Gambe stanche e pesanti in inverno: cosa accade?

posted on by

Il freddo eccessivo dell’inverno non fa bene alla circolazione delle gambe. Esistono però dei rimedi per risolvere il problema.

Se in estate il caldo provoca insufficienza venosa, in inverno anche il freddo causa problemi alle gambe a livello di circolazione. Per fortuna esistono comportamenti e strategie per prevenire e contrastare questo disturbo che, specialmente durante la stagione invernale, rende le gambe stanche e pesanti, a volte anche con la comparsa di vene in evidenza, crampi e formicolio.

Tra le cause che provocano, oltre a problemi di circolazione, dei veri e propri shock alle gambe rientrano anche le temperature più fredde e un’alimentazione più ricca e salata. Inoltre, la necessità di bere durante l’inverno si riduce provocando ritenzione idrica, una circolazione più lenta e la comparsa della cellulite.

Shock termico alle gambe

Quando fa molto freddo le condizioni atmosferiche esterne contribuiscono ad accentuare l’insufficienza venosa. Questo perché a causa del freddo eccessivo il cuore fa fatica a pompare il sangue in tutto il corpo, e siccome in inverno tendiamo a coprirci più del dovuto, ciò può provocare shock termici alle gambe.

L’errore più comune che si fa quando si rientra a casa infreddoliti, con i piedi congelati, è cercare una fonte di colore, come un calorifero, una borsa dell’acqua calda, una stufetta, un bagno bollente o un pediluvio. Queste fonti di calore a contatto con le parti fredde del corpo non fanno altro che provocare una vasodilatazione istantanea, molto dannosa per capillari e vene, che di natura sono poco elastici e molto fragili, e quindi a rischio di gonfiarsi e rompersi a causa dello shock termico che va senza dubbio evitato.

I rimedi efficaci

Per combattere le gambe stanche e pesanti è importante dunque contrastare le temperature fredde esterne e quelle calde interne grazie a delle semplici abitudini di vita sana come: