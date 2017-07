Dieta per il diabete : alimentazione nei soggetti diabetici

posted on by

Esistono vari tipi di diabete, caratterizzate dall’incapacità a livello cellulare di utilizzare il glucosio come fonte di energia. Il diabete mellito deriva dall’annullamento di produzione di insulina da parte del pancreas, essi si distinguono in due tipi di diabete di tipo 1 macanza totale di insulina a cui bisogna ricorrere a iniezioni quotidiane; di tipo 2 forma frequente nelle persone in sovrappeso e in età avanzata; oppure diabete gestazionale che sorge quando si è in gravidanza.

DIABETE : LA CAUSA

Il diabete di tipo uno è una malattia ereditaria che compare come malattia autoimmune provocando la distruzione delle cellule del pancreas.

Il diabete di tipo 2 a molteplici fattori rischiosi, che sono l’obesità, una dieta ricca di zuccheri e carboidrati, colesterolo alto e troppi trigliceridi nel sangue.

DIABETE : I SINTOMI

Uno dei sintomi e l’eccesso di glucosi nel sangue e la presenza di zucchero nelle urine.

Nel diabete di tipo uno si riscontra sotto forma di stanchezza, senso di sete maggiorato, visione offuscata, quantità di urine giornaliera e necessità di urinare.

Nel diabete di tipo 2 si ha una progressiva intolleranza al glucosio, che viene diagnosticato quando i livelli di glicemia sono più alti.

DIABETE : LA CURA

Il diabete di tipo 1 lo si cura con un controllo glicemico del sangue e somministrando insulina sottocute più volte al giorno.

Il diabete di tipo 2 e il diabete gestazionale viene gestito con una modifica totale dello stile di vita.

LA DIETA PER IL DIABETE

Occorre porsi degli scopi e obiettivi primari per una dieta per la terapia del diabete mellito:

– controllare sempre la glicemia

– controllare il peso corporeo

– controllare la lipidemia

Accanto a questo occorre tener presente che per i diabetici di tipo 1 bisogna porre maggiore attenzione all’apporto di alimenti ed in particolar modo di carboidrati. Invece, per i diabetici di tipo 2 che sono spesso in sovrappeso, tutto andrà calibrato per ridurre il peso corporeo a livelli accettabili.

Eccovi, ad esempio, dove poter trovare un esempio interessante di dieta per persone diabetiche :

http://www.saninforma.it/Sezione.jsp?idSezione=4603&sez=info&cat=biblioteca-della-salute&titolo=un-esempio-di-dieta-per-persone-diabetiche