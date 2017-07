Curare la vitiligine con Kellina

posted on by

Curare la vitiligine significa prendersi cura di una comune malattia della pelle, non infettiva e non contagiosa. La vitiligine é caratterizzata dalla presenza di macchie bianche (acromiche) che possono comparire su qualunque parte della superficie cutanea, dovute alla distruzione della cellula deputata alla produzione di melanina (il melanocita).

Non si conoscono le cause della vitiligine, ma probabilmente si tratta di un disturbo autoimmune e di origini geneticamente ereditarie. La scienza medica non investe nella ricerca su questa malattia da anni, e per questo motivo non esistono cure efficaci al 100%. Ma una delle sue ultime sperimentazioni ha portato a considerare la kellina un ottimo rimedio

Curare la vitiligine con la Kellina

La Kellina é una sostanza con proprietà vasodilatatorie, già in uso per il trattamento dell’angina pectoris in campo cardiologo.

La kellina agisce direttamente sulle macchie bianche, stimolando i melanociti a produrre melanina. Grazie alla sua formulazione in pomata (la si fa preparare dal farmacista), si è infatti in grado di applicarla solo dove serve, riducendo il rischio di iperpigmentazione nelle zone intorno alle macchie acromiche (come invece succedere con altre terapie come la fotochemioterapia a base di psoraleni e raggi UVA, e azzera quasi completamente gli effetti collatrali che si presentano frequentemente come conseguenza dell’uso di farmaci corticosteroidi spesso usati come coadiuvanti nel trattamento della vitiligine.

Inoltre la kellina si può utilizzare comodamente a casa propria (senza bisogno di recarsi dal medico) e non espone la pelle al rischio di ustione, poiché non è fototossica. Durante l’estate la kellina è considerata un buon rimedio per curare le macchie di vitiligine, poiché l’esposizione controllata ai raggi del sole aiuta incredibilmente la sua funzione primaria ovvero lo stimolo di produzione di melanociti.