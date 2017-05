dimagrire in menopausa

posted on by

Il corpo di una donna, soprattutto in funzione dei cambiamenti ormonali che si susseguono durante la vita della stessa, è una macchina molto più complessa del corpo di un uomo. Anche per quanto riguarda il dimagrimento e la perdita di grasso, è necessario dunque approntare delle tecniche e delle strategie che permettano, a seconda della fase riproduttiva in cui si trova (pre-pubescenza, età adulta, gravidanza, menopausa), di perdere effettivamente peso.

Nella guida di oggi ci occuperemo di individuare delle tecniche di base per perdere grasso, sia per dimagrire durante la prima infanzia, sia per attaccare il grasso durante la fase più complicata della vita di una donna, ovvero quella della menopausa.

Perdere peso prima della pubertà

Il corpo di una donna in fase pre-puberale è molto simile a quello degli omologhi di sesso maschile. Il corpo è molto giovane, si è piene di energia e c’è la possibilità non solo di migliorare la propria dieta, ma anche di fare attività sportiva, necessaria non solo per dimagrire, ma anche per vivere in salute. Non sono necessari aiuti particolari, se non quelli forniti da uno stile di vita sano, almeno fino all’arrivo della pubertà e con la pubertà del ciclo mestruale.

Perdere peso durante l’età sessualmente adulta

Una volta arrivato il primo ciclo, il corpo della donna subisce sbalzi ormonali importanti almeno una volta al mese, sbalzi che non solo preparano il corpo alla riproduzione, ma che sono in grado di interferire anche con eventuali progetti di dimagrimento. Durante il ciclo sale la ritenzione idrica e diventa molto più difficile fare attività sportiva. I cicli di dieta e di attività sportiva andrebbero dunque regolati tenendo conto anche dell’ovulazione e del termine del ciclo, con la mestruazione.

Perdere peso durante la gravidanza: si può davvero fare?

Una fase altrettanto particolare è quella che riguarda la gravidanza. Le nostre nonne ci spingevano a non guardare troppo la bilancia e si finiva per arrivare al post-parto con tantissimi chili in più. Le cose stanno, finalmente aggiungiamo noi, cambiando. La gravidanza non è assolutamente il periodo giusto per perdere peso, anche se si può sicuramente seguire una dieta equilibrata, con il consulto del medico e del ginecologo, per mantenere quantomeno e per quanto possibile, il peso forma.

La menopausa: il vero dramma per chi vuole dimagrire

La menopausa arriva a concludere l’età fertile della donna e porta con sé sconvolgimenti ormonali che possono davvero rendere difficile il dimagrimento. Gonfiore e ritenzione idrica, nonché l’alterazione del ciclo della fame, il senso di spossatezza accompagnato alla menopausa… tutti concorrono a difficoltà enormi nel seguire una dieta e fare attività fisica. Possiamo seguire i consigli degli esperti per dimagrire in menopausa, magari anche con l’aiuto di qualche integratore naturale che, seppur difficilmente in grado di eliminare ogni problema legato alla menopausa e al peso, può andare a correggere alcune disfunzioni, tipicamente metaboliche, che colpiscono le donne successivamente al superamento dell’età fertile.