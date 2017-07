posted on by

Nell’articolo odierno affrontiamo l’argomento delle cisti ovariche. Ci soffermeremo su 4 aspetti relativi alle cisti ovariche: definizione, cause, sintomi e cure.

Cisti Ovariche : Definizione

Le cisti ovariche non sono altro che piccole sacche gonfie contenenti liquido che tendono a formarsi all’interno delle ovaie. Spesso le cisti ovariche sono benigne e, dato che dopo un po’ di tempo si ritirano, non comportano quasi mai problemi. Le circostanze peggiori però si hanno nel caso di un’eventuale loro rottura o in casi specifici di ovaio policistico, delle cisti dermoidi e endometriosiche, dei cistomi, dei fibromi ovarici o dei cistocarcinomi ecistosarcomi (questi ultimi 2 particolarmente gravi).

Cisti Ovariche : Cause

Nel corso del ciclo mestruale, nelle ovaie della donna si formano i follicoli che non sono altro che strutture che producono e rilasciano l’ovulo da fecondare. Nei casi più gravi, la crescita di questi follicoli non si blocca, al punto da svilupparsi sottoforma di cisti. La menopausa può rivelarsi un periodo di formazione delle cisti ovariche e, talvolta, possono formarsi le cosiddette cisti tumorali. Si suggeriscono costanti controlli ginecologici e visite di prevenzione.

Cisti Ovariche : Sintomi

Tra i sintomi più frequenti delle cisti ovariche ci sono : pesantezza dell’addome, dolori pelvici, irregolarità del ciclo mestruale, problemi di evacuazione, febbre, vomito e nausea sono di sicuro i più frequenti.

Cisti Ovariche : Cure

Tra le cure principali delle cisti ovariche: rivolgersi ad uno specialista è d’uopo per ottenere i necessari consigli per porre fine al problema. L’assunzione di una pillola anticoncezionale (per favorire il riassorbimento graduale) è una delle possibili soluzioni consigliate dai medici. Nei casi più gravi, occorre intervenire chirurgicamente per asportare le cisti ovariche.