Centro clinico odontoiatrico Vesalio : eccellenza per la cura dei denti

Non servirebbe precisarlo, ma tutti sappiamo come e quanto la salute dei nostri denti sia uno dei beni più preziosi che possediamo. Per mantenerla e non trascurarla come a volte tendiamo a fare, però, serve rivolgersi ad esperti dentisti o a centri medici ed odontoiatrici di eccellenza.

Il centro clinico odontoiatrico Vesalio è una struttura molto importante e di nuova concezione che fonda le sue radici nella professionalità di chi ruota attorno al centro. In particolare il centro si compone di un validissimo staff di odontoiatri davvero altamente specializzati e soprattutto capaci ed in grado di offrire al paziente tutto quello di cui necessita. Viene svolto un servizio completo, coprendo tutte le branche dell’odontoiatria moderna, sotto la guida capace e l’esperienza ventennale del Prof. Finotti. Tutti i professionisti (si tratta una equipe di 22 professionisti) vivono la loro attività costantemente supportati da corsi di aggiornamento presso i migliori centri universitari internazionali. Il Centro Medico si erge al top in Italia in particolare per le sue eccellenze in chirurgia ricostruttiva e rigenerativa, implantologia, chirurgia parodontale e maxillo-facciale, seguite personalmente dal Prof. Finotti.

Per quanto appena detto, è molto chiaro che un valore aggiunto del Centro Medico sta nel fatto che le diverse terapie possono essere coordinare per essere eseguite da più professionisti anche nell’arco di una stessa giornata

La clinica è specializzata nella cura della piorrea e rigenerazione ossea e di implantologia a carico immediato ed offre servizi di estetica invisibile, ortodonzia linguale e ortodonzia estetica

E ora possiamo vedere in modo dettagliato alcune delle più importanti e delicate terapie effettuate presso il #CentroMedicoVesalio.

Vi consiglio, per avere tutte le informazioni del caso e per i dettagli di consultare direttamente il Sito della clinica dove, inoltre, troverete anche moltissimi articoli interessanti relativi al mondo della salute dentale.

Infine, vi è anche direttamente su Youtube un interessante canale ricco di video in merito al Centro Medico Vesalio https://www.youtube.com/user/centromedicovesalio