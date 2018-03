Casa e Salute : come scegliere i migliori detergenti

posted on by

Pulire casa può non essere tra le attività più piacevoli della giornata. Lo sanno bene coloro che tutti i giorni devono destreggiarsi tra i mille impegni di lavoro e famiglia e trovare anche il tempo di tenere l’ambiente domestico pulito e in ordine.

Ora che la bella stagione è alle porte, poi, si sente ancora di più l’esigenza di pulire più in profondità determinati ambienti della casa ed igienizzare in maniera accurata tutte le superfici, soprattutto quelle che vengono maggiormente a contatto con i bambini e tutto ciò che utilizziamo per la preparazione degli alimenti.

Scegliere i giusti prodotti per la casa, però, può non essere un’operazione semplice. In commercio sono infatti presenti fin troppi tipi diversi di detergenti che in alcuni casi possono confondere le idee inducendoci ad un acquisto sbagliato.

La prima e più importante regola da tenere a mente quando scegliamo i detergenti per la pulizia degli ambienti domestici è: non tutti i prodotti sono validi per ogni superfice. Il grasso e lo sporco tipici dei fornelli, ad esempio, sono ben diversi dal calcare e dalle incrostazioni del bagno. Stesso dicasi se vogliamo fare un ulteriore paragone con altre zone della casa, come ad esempio il soggiorno. In questo caso, infatti, a differenza di quanto avviene con bagno e cucina che vengono puliti giornalmente, qui le operazioni di pulizia di mobili, cristalliere e credenze avviene saltuariamente e sono quindi indicati prodotti il cui effetto antipolvere ed antialone duri di più nel tempo.

Ecco quindi che, nella lista dei prodotti per la casa immancabili per una pulizia ed un’igiene profonda, non devono assolutamente mancare uno sgrassatore specifico per le superfici della cucina che non sia aggressivo con marmo ed acciaio ma che allo stesso tempo abbia la giusta forza pulente per portare via il grasso, specialmente quello incrostato. Per lucidare lavello, rubinetti e piani cottura in acciaio, il consiglio è quello di acquistare in aggiunta un buon prodotto in spray o crema appositamente pensato per le superfici inox. La cosa fondamentale è che sia anti-alone.

Se amate il potere dei prodotti sgrassanti e volete usarne uno anche in bagno, in questo caso l’aspetto più importante da tenere a mente è che dovrà contenere candeggina ed eliminare la maggior parte dei batteri. Questo tipo di prodotto sanifizzante o con candeggina può essere inoltre l’ideale per il piano in plastica del seggiolone dei bambini e per lavare i pavimenti, soprattutto se in casa ci sono animali.