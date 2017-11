Caffè e salute : Lavazza, una garanzia di gusto e convenienza

Filed under Salute

posted on by

Dici espresso e pensi Italia. Che l’Italia sia la patria del gusto e del mangiar bene, è dato risaputo e accertato ormai a livello mondiale. Che si parli di pasta, pizza, tipicità locali, vino o caffè, il Belpaese la fa da padrone, classificandosi sempre al top delle classifiche del gusto grazie all’utilizzo di cibi freschi e genuini, ai sapienti e delicati abbinamenti di sapori, alla capacità di ottenere piatti da leccarsi i baffi pur avendo a disposizione pochi ingredienti e all’abilità nel trarre da ciascun alimento o bevanda il massimo in termini di gusto.

Questo vale anche per il caffè, di cui noi italiani siamo massimi estimatori al mondo: dagli scorsi secoli fino ad oggi, il caffè espresso è diventato sinonimo di italianità quasi quanto la pizza. È difficile, all’estero, riuscire a bere un espresso fatto a regola d’arte così come siamo abituati a berlo noi: cremoso, denso, scuro e intenso. Infatti uno dei crucci principali degli italiani espatriati è la difficoltà nel riuscire a gustarsi un caffè decente, e la necessità di adattarsi a bevande che del caffè portano il nome ma di certo non il sapore o la qualità.

Eppure, ad ogni problema ci può essere una soluzione. Per ovviare al dramma di una quotidianità senza espresso, o semplicemente per rispondere alle esigenze di chi un buon caffè preferisce farselo a casa invece che al bar, la soluzione può essere una macchina per caffè lavazza.

Una macchina per caffè Lavazza offre infatti molti vantaggi:

La comodità. Prendere il caffè al bar di fiducia è molto rassicurante, eppure come la mettiamo quando si vuole un bell’espresso appena svegli? Come fare se il caffè è un’abitudine irrinunciabili da godersi nel proprio salotto, con calma e relax dopo una giornata di lavoro, lontani dal frastuono della città? Avere una macchina per caffè in casa ovvia a questo problema, assicurando un alto livello di comfort.

Il risparmio. Sebbene spesso si tenda a pensare che l'acquisto e il mantenimento di una macchina per caffè siano dispendiosi e poco convenienti, la realtà dei fatti è ben diversa. Dopo l'investimento iniziale, infatti, la resistenza dell'apparecchio e l'acquisto delle cialde sul lungo periodo vengono ammortizzate.

La qualità del caffè. Gli amanti del caffè in casa si dividono nelle due scuole di pensiero: moka oppure macchina per caffè. Nel primo gruppo rientrano gli estimatori di un caffè dal gusto e dalla consistenza casalinga, mentre nel secondo ci sono quelli per cui il caffè deve essere come quello del bar. Le macchine per caffè permettono infatti di ottenere un espresso dalla consistenza cremosa e dal gusto deciso, esattamente come quello che prendete alla caffetteria di fiducia!

La qualità del prodotto. La macchina per caffè Lavazza assicura infatti standard eccellenti, resistenza e durevolezza. Il merito è nel perfezionamento costante della tecnologia applicata all'apparecchio, che permette di mettere sul mercato prodotti innovativi, ottimali sotto il profilo del risparmio energetico e solidi nel tempo. Questo fa anche sì che l'apparecchio sia resistente e funzionale del tempo. Insomma, una macchina per caffè dura una vita!

Il design moderno. Linee essenziali, colori sobri e discreti, forme sinuose e adattabili in qualsiasi ambiente. Oltre ad essere un ottimi prodotto funzionale, la macchina per caffè Lavazza è anche esteticamente gradevole.

La possibilità di spedizione on-line. Una volta scelto l’apparecchio più adatto alle proprie esigenze, è possibile farselo spedire a casa; lo stesso vale per le cialde. Inoltre, tutte le macchine per caffè Lavazza comprendono uno stock di capsule e cialde in omaggio.