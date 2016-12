Asma : cura e sintomi

posted on by

Cos’è l’asma

L’asma è una condizione infiammatoria che rientra nella malattie ostruttive e interessa l’apparato bronchiale. In Italia è una delle patologie più diffuse, poiché interessa il 5% della popolazione in età adulta. Per quanto riguarda i pazienti in età pediatrica (ovvero quelli compresi nella fascia 0-14 anni), l’asma colpisce il 10% della popolazione e, nel 20% dei casi, scompare (con guarigione spontanea o con il supporto di cure) con il passare degli anni. La crisi asmatica è scatenata dall’infiammazione, poiché induce una contrazione della muscolatura delle vie aeree, che a sua volta provoca il restringimento del lume bronchiale.

A causare questo fenomeno è la predisposizione genetica a produrre i linfociti Th2 in eccesso; questi ultimi, a loro volta, fanno in modo che l’organismo generi immunoglobuline E (o IgE), che causano una iperattivazione dei mastociti e degli eosinofili. Le cellule mastocitarie sono quelle responsabili della reazione allergica; gli eosinofili, invece, fanno in modo che questo processo diventi cronico, causando irreparabili danni tissutali alla mucosa che interessa i bronchi.

Cause dell’asma

L’asma può essere scatenata da diversi fattori; per alcune persone, ad esempio, uno degli stimoli a scatenare la crisi asmatica è l’esercizio fisico intenso che, a causa del raffreddamento delle vie aeree e dell’aumento della frequenza respiratoria, innesca il broncospasmo. Nel 80% dei casi l’asma da sforzo (soprattutto nei bambini dagli 0 agli 8 anni) è la principale manifestazione. Ci sono poi le diverse tipologie di allergeni, come acari, peli di animale, pollini, spore, ma anche virus o batteri in grado di attivare una ipersensibilizzazione del sistema immunitario. Ogni volta che la persona interessata entra in contatto con queste sostanze avviene la reazione allergica.

Gli agenti microbici patogeni come i virus parainfluenzali e influenzali sono i responsabili nelle riacutizzazioni delle condizioni asmatiche già presenti.

Un altro fattore è il reflusso gastroesofageo che, durante le ore notturne e durante il sonno, in posizione di clinostatismo, il succo gastrico è facilitato nel raggiungere le alte vie respiratorie e, essendo molto irritante, si manifesta la reazione di stenosi bronchiale.

Sintomi dell’asma

Molti sono coloro che, pur essendo interessati da questa patologia, non ne sono al corrente. Capita spesso, infatti, che i sintomi dell’asma vengano ignorati o confusi con altre condizioni del genere (come tosse persistente). Nel 5% dei casi, nel sesso femminile, l’asma viene diagnosticata solamente in caso di gravidanza, poiché in questa condizione la patologia tende a peggiorare notevolmente. É necessario quindi fare attenzione ai sintomi che si presentano, in modo da poter controllare l’asma; in Italia, infatti, circa 100 persone ogni anno muoiono a causa di un attacco di asma grave.

I principali sintomi a cui bisogna dar peso (soprattutto se sono presenti da più di 3 anni) sono: tosse, difficoltà respiratorie generali e respiro sibilante. La maggior parte delle volte, i sintomi appena elencati, peggiorano in presenza di determinati allergeni; i più diffusi sono polline, acari o peli di animali. Non mancano però gli alimenti, quelli che più causano allergia sono: le fragole, la senape, le arachidi, pesce, uova, molluschi, i cereali e il latte. A peggiorare la situazione ci sono l’inquinamento, il cambiamento di abitudini alimentari, la vita condotta in casa, farmaci, lattice, il fumo (sia quello attivo che quello passivo) e, paradossalmente, il cambiamento repentino di clima. Per quanto concerne invece i fattori individuali, al primo posto c’è la predisposizione genetica (che contribuisce nel 70% dei casi diagnosticati), al secondo l’etnia e al terzo l’obesità. Per poter quindi prevenire gravi crisi asmatiche, è necessario affidarsi a uno specialista che, tramite uno spirometro, potrà comunicarci l’esito dell’esame e, nel caso risulti positivo, potrà seguire il paziente in una accurata terapia scelta in base al tipo di asma.