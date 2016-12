Invasione delle cimici asiatiche: consigli e rimedi

posted on by

La cimice marmorata asiatica è solo l’ultima delle specie aliene che hanno invaso il nostro Paese e procurato ingenti danni all’agricoltura, causando non pochi disagi ai cittadini, soprattutto nel Nord-Est.

L’invasione della Xylella, batterio killer degli olivi proveniente dal Centro America, la devastazione del tarlo asiatico, coleottero proveniente da Cina, Giappone e Corea, l’invasione della coccinella arlecchino, originaria dell’Asia centrale ed orientale, e quella del punteruolo rosso, che sta letteralmente decimando le palme, sono tutte conseguenze del riscaldamento globale.

Il 2016 è stato un anno piuttosto caldo e le temperature miti hanno favorito una proliferazione smisurata degli insetti parassiti che, nel nostro Paese, non hanno antagonisti naturali. Le temperature più elevate del consueto hanno fatto arrivare miliardi di esemplari di Halyomorpha halys, cimici marmorate asiatiche che cercano di introdursi nelle nostre abitazioni per trovare un rifugio caldo in cui svernare.

Originaria dall’Asia orientale, la cimice bruna venne segnalata negli Stati Uniti nei tardi anni Novanta, dove divenne un vero e proprio flagello, ed è poi giunta in Europa dove ha trovato le condizioni ideali per proliferare. Le cimici marmorate asiatiche depositano le uova almeno un paio di volte all’anno, con centinaia di esemplari alla volta.

La prima segnalazione in Italia di questo insetto di un colore che va dal marrone scuro al grigio marmorizzato risale al 2012 in Emilia Romagna, nei pressi di Modena. In soli quattro anni ha letteralmente invaso la Pianura padana. Per le colture le cimici marmorate asiatiche sono una vera e propria sciagura, in quanto distruggono coltivazioni di pere, mele, kiwi, uva, soia, mais, vite ed ortaggi.

Le cimici brune sono in grado di volare per lunghe distanze, ed in inverno cercano riparo in edifici ed anfratti aspettando la primavera per ricominciare ad attaccare le piante e riprodursi.

Parassiti invadenti ed fastidiosi, ma del tutto innocui sia per l’uomo che per gli animali, le cimici brune sono senz’altro dannose per l’agricoltura, ma non per l’uomo in modo diretto. Non pungono e non svolazzano in modo fastidioso come le vespe e le mosche, si limitano ad emanare un odore acre, nauseante e persistente se schiacciate o infastidite.

La cimice marmorata asiatica è diversa dei classici esemplari nostrani di colore verde. L’unico aspetto che ha in comune con le cimici verdi è il danno provocato alle coltivazioni e l’odore sgradevole che emana se schiacciata.

Come allontanare le cimici marmorate asiatiche

Per cercare di impedire alle cimici cinesi di entrare in casa, può essere utile provare ad installare zanzariere alle finestre o collocare reti anti-insetto sulle prese d'aria ed intorno ai comignoli dei camini fuori uso.

Si consiglia altresì di sigillare eventuali crepe, fessure, tubazioni, canalizzazioni, feritoie e qualsiasi punto di accesso di cui le cimici brune si potrebbero servire per introdursi nell'abitazione.

Si consiglia altresì di sigillare eventuali crepe, fessure, tubazioni, canalizzazioni, feritoie e qualsiasi punto di accesso di cui le cimici brune si potrebbero servire per introdursi nell’abitazione.

Per stanare le cimici annidate in cassonetti, infissi e tubature si consiglia di utilizzare dapprima il vapore, dopodiché passare l’aspirapolvere anche nei luoghi meno accessibili.

Se preferisci evitare l’insetticida, nocivo per la salute, un valido alleato è senz’altro il ghiaccio spray, in grado di stordire le cimici asiatiche, facendole cadere al suolo. Raccoglile e mettile in un secchio colmo di acqua e sapone, che scioglie le squame protettive che ricoprono le loro corazze.

