Come smettere di russare : consigli e rimedi

Il tanto fastidioso “russare”, che accomuna ormai un numero molto alto di persone, è chiamato anche apnea ostruttiva del sonno ed è un disturbo molto frequente anche nel nostro paese. Le condizioni fisiologiche in cui si manifesta il russare sono causate dal rilascio graduale dei muscoli del palato, della lingua e della gola quando si raggiunge il sonno profondo. Queste strutture possono ostruire parzialmente i condotti dell’aria, già di per sé stretti, e causano quindi una vibrazione sonora molto fastidiosa, soprattutto se si dorme in posizione supina. Sono sempre di più quindi i “pazienti” che si chiedono come smettere di russare, anche solo per lasciare dormire sonni tranquilli i propri compagni. Vi sono numerosi rimedi e consigli che però possono variare da persona a persona in base a quella che nel caso specifico è la causa di questo fastidioso inconveniente notturno.

COME SMETTERE DI RUSSARE: RIMEDI E CONSIGLI

Alcune cause che accompagnano il russare possono essere semplicemente logistiche. Ad esempio il cuscino: se dormiamo su un guanciale troppo alto o troppo basso, questo può favorire il scivolamento della lingua rilassata durante il sonno favorendo a sua volta il russare. Magari si può iniziare a trovare un rimedio cominciando proprio dal cambio di cuscino. Sempre per rimanere in tema di logistica, anche la posizione in cui si dorme può influire sul russare o meno. Infatti sembra che la posizione supina, per la forza di gravità, favorisca lo scivolamento delle parti molle verso i condotti respiratori ostruendoli parzialmente.

Anche l’alimentazione può essere un buon consiglio su come smettere di russare. Chi mangia troppo a tavola, soprattutto la sera, e chi, sempre nel pasto serale, consuma alcolici può essere più soggetto a questo fastidioso inconveniente. Evitare quindi di mangiare troppo e di bere vino o birra durante la cena.

Da un punto di vista invece più fisico, i soggetti con ostacoli nel naso possono essere più soggetti a russare durante il sonno. Ostacoli come ingrossamento dei turbinati, setto nasale deviato o restringimento della valvola nasale possono essere facilmente curati con una piccola operazione che, come conseguenza, può anche migliorare i propri rumori notturni.

Ecco un link ad un video utile sulle apnee notturne : http://www.youtube.com/watch?v=Dn-AbF02518