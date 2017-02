Nascondere le occhiaie: i segni della stanchezza

La presenza delle borse sotto gli occhi sono un problema contro il quale devono purtroppo combattere ogni mattina molte persone, sia donne sia uomini. La loro presenza rende il viso e lo sguardo stanco, sono antiestetiche e davvero difficili da tollerare soprattutto quando si deve prendere parte ad una serata speciale, magari una festa 18 anni roma e si desidera mostrare un aspetto al top. Le cause che possono portare alla comparsa delle occhiaie sono molteplici, alcune legate a fattori genetici, al poco riposo notturno, allo stress ecc.

Sveliamone i segreti

Combattere la comparsa delle occhiaie non è una missione impossibile, di seguito sono illustrati alcuni consigli utili per metterle ko.

Assumere almeno due litri di acqua naturale al giorno.

Usare con moderazione il sale, nemico della salute, una delle cause principali dell’ipertensione e della ritenzione idrica.

Seguire un’alimentazione corretta e bilanciata.

Cercare di riposare la notte almeno otto ore, possibilmente a pancia in sù, posizione utile per evitare che si crei un ristagno di liquidi nella zona intorno agli occhi.

Lasciare due cucchiai nel freezer per l’intera notte, al mattino posizionarli sotto gli occhi e lasciarli per almeno 5 minuti. La loro temperatura fredda sarà utile per far diminuire le borse sotto gli occhi.

Utilizzare una specifica crema per il contorno occhi mattina e sera.

Fare tre volte la settimana degli impacchi sugli occhi con una fetta di patata, lasciare in posizione circa 20 minuti.

Stimolare la circolazione della zona contorno occhi picchiettandola con le dita 10 volte al giorno, partendo dalla parte interna dell’occhio verso l’esterno.

Fare degli impacchi con gli albumi d’uovo, stenderli sotto gli occhi, lasciarli seccare e poi sciacquare con acqua tiepida.

L’aiuto del make up

Il make up è un ottimo alleato per cercare di rendere meno visibili le occhiaie, l’importante è acquistare prodotti che siano adatti al vostro tipo di pelle, che può essere grassa, mista o secca. E’ fondamentale inoltre scegliere una tonalità di make up adatta alla propria carnagione, altrimenti si rischia di rendere ancora più visibile la loro presenza. Il make up numero uno contro la lotta alle borse sotto gli occhi è senza ombra di dubbio il correttore, chiamato da molti anche semplicemente copri occhiaie. Deve essere applicato lungo la parte esterna dell’occhiaia e poi con l’aiuto delle dita o di un apposito pennellino steso verso l’interno. Nel caso in cui le occhiaie siano ancora molto visibili è possibile nasconderle con l’aiuto di un buon blush sulle guance.