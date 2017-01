La canottiera fa star bene

Leggera, versatile, utile e comoda, la canotta è un indumento conosciuto da generazioni e generazioni e ha acquisito nel corso del tempo diversi usi che la rendono oggi conosciuta da tutti, dagli sportivi agli anziani. Può essere un indumento perfetto per lo sport oppure intimo, nascosta o esibita, la canottiera può essere di diversi colori da scegliere in base alle occasioni e di diversi materiali per soddisfare ogni esigenz a. Ma una canottiera che può essere indossata sempre, è quella intima, capo di biancheria che viene usato per proteggersi dal freddo e dall’umidità, un indumento che può fare la differenza in inverno come nelle stagioni di mezzo!

Come una seconda pelle, la canottiera è un indumento intimo discreto ma efficace nel proteggere torace e schiena da freddo e umidità, limita la sudorazione e quindi previene gli spiacevoli malesseri da raffreddamento che, soprattutto in inverno, possono disturbare la nostra salute.

La canottiera, il capo della salute per eccellenza, sembra essere il capo preferito da generazioni di nonne attente alla salute dei più piccoli… ma anche di tutti gli altri membri della famiglia! Infatti, per ognuno esiste un modello di canottiera diversa: per le donne, con le bretelle più sottili o più larghe, a mezze maniche o anche a maniche lunghe per le giornate più fredde e ventose. Per gli uomini, con bretelle, mezze maniche e maniche lunghe. La scollatura può essere più o meno profonda, sia quella anteriore che quella posteriore, in modo da poter essere indossata sotto ogni tipo di maglia, maglione, camicia.

Naturalmente, anche per i bambini esistono gli stessi modelli in taglie adeguate, per proteggere i più piccoli che giocano, corrono e non sempre riescono a rimanere completamente coperti.

La canottiera svolge diverse funzioni contemporaneamente, come quella di riparare dal freddo, perché avvolge il corpo aderendo alle forme, lasciandole sempre coperte e non facendo sentire freddo, proteggendo soprattutto pancia e reni, ma anche spalle e schiena: il freddo che colpisce queste zone infatti può causare dolori facilmente evitabili mantenendo il corpo al caldo. Ma la canottiera non è un capo adatto solo ai più freddolosi: la canotta aderente evita che tra la pelle e i normali capi di abbigliamento più larghi indossati si crei lo spazio d’aria che favorisce l’umidità, assorbe quella in eccesso e mantiene il corpo più asciutto. Naturalmente è importante cambiare l’indumento appena possibile, evitando di far asciugare più volte il sudore sullo stesso capo, ma indossando la canottiera è possibile evitare anche che l’umidità e il sudore macchino magliet te o camicie che si indossano di sopra, garantendo il comfort dell’abbigliamento.

I materiali leggeri e aderenti (cotone, microfibra,tessuti tecnici) in cui le canottiere sono realizzate le rendono anche comode da portare e quasi invisibili, quindi possono essere indossate sotto qualsiasi capo.

Scegliendo il modello che si adatta meglio al proprio fisico e al proprio abbigliamento, si può fare un piccolo gesto molto utile alla propria salute, semplicemente indossando la canottiera! Ecco perché questo indumento così semplice ha una funzione così importante ed ecco come con un semplice gesto è possibile evitare tanti disturbi alla salute.