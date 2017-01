Il filo di scozia, intimo migliore?

Il filo di scozia è uno degli ultimi trend nell’abbigliamento intimo per l’uomo. Di grande qualità, il pregiato tessuto è ideale per vestire con comodità e donare comfort alla pelle, quindi sembra proprio volersi attestare come uno dei migliori tessuti per l’underwear maschile. Dai boxer alla canotta, dalle calze al pigiama, ogni singolo capo in filo di scozia rappresenta la soluzione ideale se si desidera indossare capi comodi e raffinati.

Il tessuto particolare, un cotone di grande qualità, vanta origini molto antiche, ed è uno dei materiali più esclusivi e sofisticati, ideali per vestire capi intimi che donano freschezza alla pelle.

Non sono molte le aziende in Italia che lo producono, e questo ne fa ancor più un capo ricercato e molto ambito.Il purissimo filato ha caratteristiche particolari: non si logora facilmente e dura molto nel tempo; è resistente e lascia la pelle fresca, perché è anche un tessuto che vanta doti traspiranti e antiallergiche. Essendo tornato di tendenza, il puro filo di scozia è il protagonista di design nuovi e accattivanti, che aggiornano l’intimo uomo per renderlo sempre più attuale.

Pigiami in filo di scozia

Nelle collezioni moda uomo si fanno avanti anche pigiami in filo di scozia in tutti gli stili: da quello più tradizionale con bottoni e pantaloni abbinati a quello più moderno, con maglietta e pantaloni. In ogni caso, entrambi sono in filo di scozia, e ne condividono tutti gli elementi più caratteristici: morbidezza, lucentezza, freschezza.

I capi per l’intimo in filo di scozia, in particolare i pigiami, devono essere trattati con cura, seguendo alla lettera le indicazioni per il lavaggio e altri trattamenti: max 30 °C – senza candeggio, stirati a temperature non elevate. Ideali sono lavaggi delicati, non a secco, in grado di mantenere intatta la qualità del capo e assicurare la sua durata nel tempo.

Canottiere e maglie intime in filo di scozia

In filo di scozia anche le comode canottiere e maglie intime per lui, un’apoteosi per chi cerca la leggerezza, la freschezza e altre “nobili” sensazioni da indossare a pelle, sotto la camicia o una maglia. Un’intimo di questo tipo lascia provare sensazioni piacevoli non solo addosso, ma anche al tatto. Chi viene avvolta dalla dolcezza di un abbraccio in filo di scozia, si accorgerà della sensazione serica di questo tessuto. Un prodotto di qualità che è anche sinonimo di comfort, grazie alle caratteristiche innate del cotone e alla lavorazione artigianale per ottenerne questo tipo di filato.

Boxer e calzini in filo di scozia

In cotone anche tanti modelli attuali di slip, boxer e calzini realizzati con filo di scozia: eleganti, sobri, estrosi, classici o più originali e bizzarri. Tanti stili secondo le tendenze più in voga, per l’uomo dandy, il tradizionalista, l’audace… Ad ogni uomo il suo stile, in puro cotone filo di scozia.