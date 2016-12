Guida alla scelta del test prenatale non invasivo

Filed under Gravidanza

Quando una mamma aspetta un figlio ha molte decisioni importanti da prendere, specialmente quelle riguardanti la propria salute e quella del piccolo.

Adottare un buon regime alimentare e uno stile di vita equilibrato è fondamentale al fine di garantire il benessere di mamma e piccolo, ma anche sottoporsi regolarmente a visite di controllo e test di diagnosi prenatale è altrettanto importante.

I ginecologi raccomandano alle gestanti di sottoporsi ad una serie di controlli che permettono di monitorare l’andamento della gravidanza e lo sviluppo fetale.

Particolare importanza a riguardo hanno i test di screening prenatale di tipo non invasivo. Questi infatti, consentono ai genitori di conoscere in modo precoce e non invasivo lo stato di salute del proprio piccolo, fin dalle prime settimane di gestazione.

Esistono diversi tipi di test di screening prenatale e spesso i genitori sono confusi e non riescono a capire quale test possa dare loro risultati attendibili.

Come prima cosa, per scegliere a quale test prenatale non invasivo sottoporsi, è necessario valutare quando si desidera effettuare il test.

Fra i principali test di screening quello che si può svolgere più precocemente è il test del DNA fetale, al quale le donne possono sottoporsi già dalla decima settimana di gravidanza.

Il Bi Test e la translucenza nucale, possono essere svolti tra la 11esima e la 13esima settimana di gravidanza. Il Tri test, si svolge tra la 15a e la 17a settimana.

Altro fattore fondamentale da tenere in considerazione nella scelta del test di screening prenatale a cui sottoporsi è il tasso di affidabilità. Il tasso di affidabilità si misura sulla percentuale di anomalie (come la Trisomia 21) rilevate dal test e il tasso di falsi positivi (ossia quando il test rivela un’anomalia che in realtà non è presente).

Il Bi test e la translucenza nucale hanno un tasso di affidabilità nella rilevazione della Trisomia 21 pari all’85%, con il 5% di falsi positivi.1

Il Tri test ha un tasso di affidabilità più basso, di circa il 60% con percentuale di falsi positivi fino all’8%.

Il test del DNA fetale ha il tasso di affidabilità più alto, pari al 99,9% con probabilità di ottenere risultati falsi positivi minore allo 0,3%.2

Questi esami di screening prenatale si dicono “probabilistici”, ossia forniscono una percentuale di probabilità per cui il bambino potrebbe essere affetto da un’anomalia cromosomica. Infatti, in caso di esito positivo o incerto, la gestante dovrà sottoporsi ad esami di diagnosi prenatale invasivi, come amniocentesi e villocentesi, che confermeranno il risultato del test.

Proprio per ottenere risultati attendibili e diminuire così le probabilità di dover ricorrere a esami invasivi, è importante valutare con attenzione a quale test di screening affidarsi. Il tuo ginecologo saprà aiutarti nella scelta del test più affidabile e adatto.

