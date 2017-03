Quanti benefici con il fitness di coppia

posted on by

Fare attività fisica, è risaputo, fa bene al proprio corpo, fa bene alla mente e alla salute generale delle persone. Una vita sedentaria, come ricorda anche Consigli Benessere, rappresenta un grosso rischio visto lo stile generale della vita che si fa oggi, dello stress e dell’alimentazione spesso scorretta dovuta ad orari di lavoro particolari o ad una vita sregolata. Quindi che sia uno sport, un pomeriggio in palestra o una semplice passeggiata, muoversi fa solo più che bene (a meno che non si hanno altre tipologie di problematiche).

Ma secondo un recente studio effettuato dalla University of Aberdeen (Scozia) e pubblicato su British Journal of Health Psychology, fare attività fisica in coppia, che sia in palestra o per strada sarebbe ancora migliore di farlo da solo. Le ricerche effettuate confermerebbero che con un partner la dose di esercizio fisico aumenterebbe, specialmente se il partner apporta il giusto supporto emotivo alla voglia di fare attività. Oltretutto passare del tempo insieme rappresenterebbe per la l’ideale possibilità di condividere del tempo insieme.

Oltre ad un supporto, fare attività fisica in coppia fungerebbe anche da stimolo per allenarsi con una certa continuità: se infatti un giorno non si ha tanta voglia di indossare la tuta ed andare in palestra, il partner può diventare il vero modo per spronare ad uscire di casa, evitando dunque di rinviare la dose di attività fisica, che nella maggior parte dei casi diventa col tempo un modo per smettere definitivamente.

Poi specialmente per chi è fuori allenamento o è più in la con gli anni, avere una persona accanto mentre si fa attività fisica, rappresenta una sicurezza in caso di eventuali traumi fisici, una vera e propria spalla su cui appoggiarsi in caso di necessità specialmente quando si fa attività fisica in casa, o negli spazi pubblici poco frequentati. Ovviamente fare sport insieme fa bene alla coppia a prescindere, migliora la relazione, permette di avere momenti di svago comune e rappresenta un obiettivo comune per entrambi i partner.

Ma come si può fare attività fisica in coppia? Non è necessario pensare a cosa particolarmente difficili, si può iniziare anche a fare palleggi con una palla da volley, fare tiri a canestro, ma più semplicemente nuotare insieme, pedalare con la bicicletta, correre, fare una partita a tennis, praticare dello yoga (esistono molte posizioni che sono state pensate proprio per la coppia combinando e sincronizzando i movimenti nella fare aerobica). Se proprio non avete voglia di fare questi sport o avete una certa età basterebbe anche iscriversi ad una scuola di ballo.

Insomma qualunque cosa deciderete di fare, l’importante è farla insieme, adeguandosi l’uno all’altro, aiutandosi a vicenda se uno dei partner magari è più in forma dell’altro evitando quindi incidenti, ma soprattutto l’attività fisica di coppia deve essere un modo per divertirsi insieme cosi come indicato da tutti gli specialisti che hanno fatto studi in questo particolare settore.