Farmacie online sicure : come individuarle

E’ bene che ci sia un’educazione in materia di acquisto farmaci online. Infatti, il rischio di incappare in siti rischiosi che vendono prodotti contraffatti è sempre in agguato. E’ importante essere a conoscenza di come è regolamentata la vendita di farmaci via internet e quali tipi di medicinali possono essere venduti. Ebbene sì, non tutti i farmaci possono essere venduti online attraverso le stesse modalità.

Ecco di seguito una serie di cose a cui è bene stare attenti quando si acquistano farmaci online.

La possibilità di acquistare medicinali online può essere davvero utile per anziani, donne incinte o con bimbi piccoli, e tutti coloro per cui spostarsi è problematico.

Acquisto online di farmaci SOP e OTC

Innanzitutto una farmacia online sicura ospiterà farmaci noti e dalla provenienza certificata (soprattutto prodotti di case farmaceutiche conosciute). Possono essere venduti online tramite piattaforme ecommerce i medicinali per l’automedicazione, che quindi servono per periodi di tempo limitati e non richiedono la prescrizione medica. Questi farmaci sono conosciuti anche con le denominazioni SOP e OTC, sigle che stanno per “senza obbligo di prescrizione” e “over the counter” (sopra il bancone, quindi i cosiddetti farmaci da banco).

Tutti i siti autorizzati alla vendita devono presentare su ciascuna pagina il logo identificativo nazionale. Il logo deve essere cliccabile: se lo si clicca si viene reindirizzati alla pagina del Ministero della Salute in cui è presente l’elenco completo delle farmacie autorizzate alla vendita su territorio nazionale italiano.

Ogni farmacia online sicura deve garantire una spedizione sicura e affidabile, ma soprattutto veloce dato che l’ordine di farmaci online ha spesso carattere di urgenza. I prodotti vanno consegnati in tempi rapidi. Devono arrivare a destinazione ben sigillati, al fine di proteggere la privacy dell’acquirente.

Per essere ulteriormente sicuri della bontà del sito che vende farmaci, si possono controllare i profili sui social network, se sono attivi. Si può dare un occhio alla qualità della lingua del sito, che deve essere in un italiano perfetto. Altra buona pratica è quella di verificare le recensioni degli altri utenti. Questo può essere infatti un modo in più per tutelarsi ed esser sicuri di acquistare sul sito di una buona farmacia online.

Un servizio per rispondere alle esigenze degli utenti di oggi

La vendita di farmaci SOP e OTC è stata autorizzata a partire da luglio 2015. Per saperne di più si consiglia di consultare la Direttiva Europea 2011/62/UE. Prima dell’ufficializzazione di questa normativa non era possibile in alcun modo acquistare farmaci online senza che venisse rilasciata la ricetta medica. Questo valeva anche per i medicinali da automedicazione.

L’avvento di queste nuove normative ha senza dubbio portato un vento di novità nel mondo delle farmacie. Le strutture farmaceutiche si stanno sempre più interessando alla vendita dei loro prodotti tramite piattaforme ecommerce, perché capiscono che le esigenze dei clienti sono cambiate. E che sono loro stesse a doversi rinnovare.

Una piattaforma in cui è possibile trovare farmacie online sicure è quella di PharmaTruck.it. Operativa a partire dal 2015 e attiva ad ora a Milano e Catania, questa piattaforma permette l’acquisto di farmaci online in totale sicurezza. PharmaTruck offre inoltre un servizio di consegna a domicilio entro un’ora dall’ordine.

Tramite piattaforme come quella di PharmaTruck l’acquisto di farmaci online SOP e OTC è agevole e sicuro. Quello che viene offerto è un servizio davvero in linea con le esigenze dell’utente.