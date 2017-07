Farmaci per dormire senza ricetta : quali sono

posted on by

Per molte persone non sempre è facile riuscire a dormire e subito si va alla disperata ricerca di farmaci senza ricetta. Nonostante la stanchezza i problemi della vita quotidiana, del lavoro, della famiglia e lo stress accumulato non permettono al corpo di rilassarsi e quindi è più difficile addormentarsi. Vi sono senza dubbio dei rischi per chi non dorme bene o non dorme affatto tra i quali, nei più gravi dei casi, ictus o infarti. Una soluzione può quindi essere quella di cercare un aiuto in un qualche medicinale che aiuti a raggiungere il sonno. Vi sono anche farmaci per dormire senza ricetta, ovvero ognuno di noi può acquistarli in farmacia senza prima farsi prescrivere il farmaco stesso dal proprio medico di base.

FARMACI PER DORMIRE SENZA RICETTA : UN ESEMPIO

Premesso che i sonniferi più “gettonati” sono gli ansiolitici-sedativi e antidepressivi, i principi attivi presenti nella maggior parte degli psicofarmaci sono le benzodiazepine, ma scendiamo nel dettaglio. Tra questi aiuti farmaceutici ci può essere Alteril, che contiene al suo interno due principi fondamentali, ovvero, il L-Triptofano e la melatonina. Il primo è un amminoacido essenziale che si trova comunemente in tutte le piante e le proteine di origine animale. Una volta assunto viene trasformato più volte fino a raggiungere la forma di un neurotrasmettitore di serotonina. La melatonina invece è importante perché vari studi condotti nel corso di anni hanno permesso di capire che questo ingrediente migliora notevolmente la qualità del sonno negli individui. Un altro ingrediente che si trova all’interno di questo medicinale è la valeriana. Si tratta di una pianta officinale che possiede proprietà sedative e calmanti, favorendo quindi il sonno. Altri ingredienti naturali, contenuti in misura minore, sono la camomilla e il glicine.

Alteril è quindi una farmaco per dormire senza ricetta che contiene una formula naturale per aiutare ad addormentarsi. Ovviamente l’assunzione di questo medicinale, oltre a favorire il sonno, aiuta anche a estendere la durata del sonno profondo (quello che ci fa realmente riposare), ridurre i risvegli notturni che impediscono un vero rilassamento e un miglioramento generale della qualità del sonno durante la notte. Infine per l’insonnia dovuta allo stress, lo Zaeplon da assumere in capsule da 5 o 10 mg prima di andare a letto.