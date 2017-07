EN gocce per dormire : indicazioni ed effetti collaterali

posted on by

EN gocce o compresse, anche conosciuto in base al suo principio attivo come delorazepam, è un farmaco che appartiene alla classe delle benzodiazepine ed è uno dei farmaci per dormire più utilizzato per combattere stress e sindrome ansiosa.

Ormai la vita quotidiana induce molte persone a giornate intense e stressanti che spesso portano ad insonnia e stati d’ansia anche decisamente gravi.

EN Gocce per dormire : Indicazioni

Come per altri farmaci che contengono benzodiazepine, soprattutto in caso di uso prolungato nel tempo, si rischia la dipendenza fisica e psichica dal farmaco.

Ecco perchè il trattamento dovrebbe essere il più breve possibile ed iniziare con basso dosaggio per non superare mai le tre-quattro settimane se viene prescritto per combattere l’insonnia oppure le otto-dieci settimane per combattere forme più gravi per poi essere sospeso gradualmente.

Questo farmaco è disponibile in due formati :

sotto forma di compresse che gocce.

Ora vediamo in dettaglio la posologia. Negli stati di ansia moderati che magari possono condurre ad insonnia, si raccomanda una dose di 13-26 gocce per 2-3 volte al giorno. Se invece lo stato d’ansia è decisamente più grave, il dosaggio è compreso tra 26 e 50 gocce per 2-3 volte al giorno. Va ricordato che 13 gocce di delorazepam equivalgono a 0,5 mg.

EN Gocce per dormire : Effetti Collaterali

Tra i principali effetti laterali associati a farmaci come EN Gocce troviamo:

Mal di testa: anche se solitamente è un qualcosa di transitorio e con rapida risoluzione.

Nausea: passeggera e dura poco.

Problemi sessuali: potrebbe accadere sia ad uomini che a donne : riduzione dell’impulso sessuale, disfunzioni erettili, ritardo dell’eiaculazione o anorgasmia.

E’ preferibile che le gocce siano assunte dopo averle sciolte in un po’ d’acqua

En può essere prescritto con Ricetta RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.