Viso perfetto: come rendere la pelle giovane e luminosa

Il viso è una zona molto delicata del corpo, perchè continuamente esposta a fattori esterni come il sole, il freddo, il vento, la disidratazione ecc. Per poter avere una pelle del viso luminosa e contrastare i naturali segni di invecchiamento è necessario trattare questa zona con cura e particolare attenzione, utilizzando prodotti specifici per il proprio tipo di pelle. Mostrare una pelle al top diventa molto importante soprattutto quando si deve prendere parte ad un evento speciale, come quelli organizzati ad esempio all’interno delle formiche roma, una location unica e originale.

Illustriamo i vari step

La prima mossa da fare per ottenere una pelle liscia e radiosa è la detersione, che deve avvenire la mattina, prima del trucco e la sera, dopo aver eliminato con cura tutti gli eventuali residui di make up. Bisogna lavare il viso con detergenti specifici e adatti al proprio tipo di pelle, che può essere grassa, mista o secca. I movimenti devono essere leggeri e circolari, al fine di eliminare tutte le impurità presenti. Di seguito sono illustrati i vari step per prendersi cura del viso.