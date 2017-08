Pulire le impurità del viso con Gold Mask

Smog, sonno arretrato e raggi UV tendono a stressare la nostra pelle quotidianamente. Il viso fa parte del nostro biglietto da visita ed è il riflesso della nostra salute, per questo motivo va curato costantemente dagli agenti esterni e dall’invecchiamento cutaneo.

L’alimentazione è fondamentale per assicurarsi una pelle luminosa: nutrirsi correttamente permette di prevenire rossori e mantiene l’elasticità del tessuto cutaneo. Prediligere quindi vitamine e minerali aumenta le possibilità di mantenere un viso sempre giovane e privo di imperfezioni.

Per avere un aspetto riposato e sempre perfetto possono venire in nostro soccorso trattamenti estetici non invasivi come le maschere di bellezza di ultima generazione. Trend in crescita nella beauty routine tutta al femminile, la ‘maschera d’oro’ possiede molteplici proprietà utilissime per la nostra pelle.

Da sempre associato a valori come unicità e rarità, l’oro viene impiegato sin dall’antichità in un’infinità di campi: per abbellire il corpo, a tavola per ricreare piatti ricercati e per rigenerare la pelle. Gold Mask Le Jeune è uno speciale trattamento che elimina in pochi gesti le impurità del viso come brufoli, punti neri, acne e rughe.

Grazie all’esperienza nel settore di Le Jeune, è stata realizzata una maschera in grado di migliorare la lucentezza della pelle delicatamente, senza aggredirla, con ingredienti derivati da prodotti di origine naturale che risolvono facilmente le imperfezioni del viso. Usando Gold Mask la pelle del viso apparirà pulita più a fondo e a lungo nel tempo: i primi risultati saranno visibili sin da subito. La maschera d’oro ideata da Le Jeune è un trattamento unico al mondo che offre i benefici di un metallo prezioso con una formula rafforzata di otto volte con vitamine e microelementi.

Sin dall’antichità, l’oro, era considerato un elemento decorativo pregiatissimo e di grande valore. Chi possedeva questo metallo poteva contare sulle sue tante proprietà. Non parliamo semplicemente di gioielli e oggetti di valore ma anche di un rituale da ricreare ogni volta che ne sentiamo bisogno, in tutta tranquillità, tra le mura domestiche. Il trattamento offerto da Gold Mask di Le Jeune, ci permette di essere coccolate anche a casa come in un vero centro estetico di lusso.