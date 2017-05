Dieta della Curcuma: come dimagrire in fretta

La dieta della curcuma rientra, negli ultimi anni, nell’attenzione posta utilizzando di prodotti naturali per mantenersi in salute ed anche per perdere peso. Tra i prodotti naturali migliori per perdere peso la curcuma è sicuramente uno dei più apprezzati per le sue incredibili proprietà. La sua assunzione quotidiana, infatti, permette al suo incredibile principio attivo, la curcumina, di regolare l’ormone denominato leptina il cui compito nell’organismo è quello di regolare lo stimolo nervoso alla fame.

Dieta della curcuma per dimagrire

Grazie alla curcuma, inoltre, i livelli di serotonina e dopamina si ristabilizzano, evitando pericolose incursioni in frigorifero quando si è sotto stress e si vorrebbe mangiare solo per calmare l’ansia, e si protegge il tubo digerente oltre ad evitare la fermentazione dei cibi nell’intestino. In questo modo è quindi possibile contrastare il gonfiore addominale e ridurre l’assorbimento degli zuccheri, i primi responsabili della tanto odiata pelle a buccia d’arancia.

Coloro che desiderano perdere peso e vogliono inserire nel loro schema alimentare giornaliero questo alimento, potranno seguire la dieta della curcuma e scoprire come dimagrire in fretta facilmente e senza grandi rinunce. Curiosi? Vediamo uno schema tipo di questa dieta per iniziare da subito a godere di tutti i suoi benefici.

Dieta della curcuma : i pasti

A colazione la dieta della curcuma prevede due varianti che accontenteranno tutti i gusti. È infatti possibile bere 100 ml di latte scremato con orzo accompagnato da un kiwi e 4 mandorle oppure scegliere di bere una tazza di the verde non zuccherato con 4 biscotti integrali ed un succo d’arancia.

A pranzo la dieta della curcuma ci dà la possibilità di mangiare 70 grammi di spaghetti conditi con salsa di pomodoro oppure 100 grammi di lenticchie in zuppa. In entrambe le opzioni sarà necessario aggiungere un cucchiaino di curcuma da mescolare bene al piatto. In alternativa a questi due primi piatti è possibile preparare dei cavolfiori con curcuma lessandone un paio a cui aggiungeremo curcuma, pepe, un pizzico di sale, del pangrattato e due cucchiai di formaggio grattugiato. A questo punto otteniamo delle crocchette da cucinare con olio per un secondo piatto di verdure rapido e gustoso.

La sera è possibile scegliere tra due uova sode, una vellutata di fagioli con spinaci oppure del pesce. Il consiglio per questa ultima variante è quello di optare per il pesce azzurro (circa 100 grammi) da accompagnare con 50 grammi di patate lesse oppure con verdure bollite o cotte al forno. Nel dopo cena l’ideale è gustare una tisana calda con radice di curcuma.

Per gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio la dieta della curcuma prevede un frutto (mela, pera oppure 3 noci), un frullato all’ananas arricchito con un pizzico di curcuma, uno yogurt magro alla frutta oppure un pacchetto di crackers, possibilmente alla soia.

Ricordate infine che la curcuma non andrà assunta in dosi maggiori di due cucchiaini al giorno e che questo regime alimentare ipocalorico andrà in ogni caso discusso col proprio medico curante, in particolar modo se si soffre di patologie renali, cardiache o gastriche.