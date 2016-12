Chili di troppo: come eliminarli in modo corretto

posted on by

Tutti noi vorremmo poter mangiare tutto quello che vogliamo e poi avere una bacchetta magica che elimini con un semplice tocco i chili di troppo, magari in previsione di una serata al Room 26 Roma, un locali unico e molto trendy. Purtroppo non è così, le cattive abitudini alimentari si pagano, il corpo ingrassa e si aumentano le possibilità di contrarre malattie importanti a carico del sistema cardio- circolatorio.

Mangiare bene

Esiste un solo ed unico modo per riuscire ad eliminare i chili di troppo in modo corretto e soprattutto riuscire a mantenere inalterato nel tempo il proprio peso forma, vale a dire seguire una sana e bilanciata alimentazione. Di seguito sono illustrati i segreti per riuscire a trasformare le proprie abitudini alimentari in uno stile sano di vita.