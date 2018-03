Overdenture: gli impianti per stabilizzare le protesi dentarie

Sono milioni le persone in tutto il mondo che hanno bisogno di indossare una protesi dentaria rimovibile. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone anziane che hanno perso i denti a seguito di un naturale invecchiamento del loro organismo. In altri casi però si tratta di persone piuttosto giovani che hanno visto i loro denti o le loro gengive ammalarsi prematuramente o che hanno subito un incidente piuttosto grave.

Le protesi dentarie rimovibili oggi disponibili in commercio sono di ottima fattura, realizzate con una eccellente dovizia di dettagli così che risulti praticamente impossibile capire se si tratti davvero di una protesi o di denti veri. Buona parte di coloro che sono costretti ad indossare una protesi però non si ritengono affatto soddisfatti e lamentano una mancanza di stabilità che rendere questa soluzione poco confortevole.

A quanto pare infatti le protesi rimovibili tenderebbero a muoversi di continuo dalla posizione in cui sono state messe, spesso addirittura arrivando a staccarsi dalla gengiva in modo del tutto inaspettato. Il problema resta anche scegliendo gli adesivi per protesi migliori oggi disponibili in commercio. Questa mancanza di stabilità arreca fastidio alle gengive che tendono ad irritarsi e arrossarsi e inoltre non consente il normale svolgimento delle proprie attività quotidiane. Una protesi poco stabile rende difficile anche parlare e comunicare con gli altri infatti nonché mangiare alcune tipologie di alimenti, magari proprio quelli preferiti, quelli che per una vita intera sono stati mangiati senza alcun tipo di problema e che ora devono invece essere eliminati dalla propria alimentazione.

Questa condizione di elevata frustrazione che moltissime persone al mondo si trovano a vivere, può essere facilmente superata scegliere una nuova tipologia di impianto che consente di ottenere un’eccellente stabilizzazione della protesti, l’impianto overdenture. L’impianto di questa tipologia, realizzato direttamente nella gengiva, ma non poi così invasivo come potrebbe sembrare, consente di donare alla protesi la base migliore, stabile al cento per cento. Ovviamente la protesi resta removibile, così che sia possibile pulirla in modo adeguato e ottenere sempre la migliore igiene possibile.

Grazie alla scelta di un impianto overdenture è possibile ottenere finalmente una masticazione corretta e confortevole e mangiare quindi ogni genere di alimento senza alcun tipo di difficoltà. Parlare e comunicare con gli altri non è più un problema e così è anche possibile ottenere una maggiore sicurezza in se stessi. Inoltre è importante ricordare che questi impianti garantiscono un comfort eccellente, anche perché se la protesi resta sempre al suo posto si elimina alla radice il rischio di incorrere in qualsivoglia tipologia di irritazione del tessuto gengivale e quindi anche di dolori.

Scegliere di sottoporsi alla realizzazione di un impianto overdenture è anche vantaggioso dal punto di vista economico. Con un impianto di questo tipo non è più necessario infatti acquistare gli adesivi per le protesi che, oltre ad essere poco efficienti, sono anche spesso davvero molto costosi. Inoltre spesso è possibile utilizzare la stessa protesi di cui si già in possesso, così che l’unica spesa che è necessario sostenere è quella per la realizzazione dell’impianto.