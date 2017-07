posted on by

La cistite interstiziale è conosciuta come sindrome della vescica dolorosa. Si tratta di un fenomeno cronico e raro, che si presenta con gli stessi sintomi della cistite classica. E’ un disturbo difficile da diagnosticare che colpisce soprattutto le donne sui 40 anni di età ma anche donne più giovani.

Secondo alcuni dati statistici, un paziente impiega una media di 5/7 anni dopo aver girato diversi dottori per ottenere una risposta al disturbo. La cistite interstiziale è un fenomeno che colpisce l’interstizio della parte vescicale, ovvero lo spazio che si trova tra la muscolatura della vescica e il rivestimento interno della vescica.

Cistite interstiziale: sintomi e cura

I sintomi sono quelli classici:

– Bruciore

– Dolori al basso ventre

– Necessità di urinare di frequente

– Urgenze minzionale spesso associata ad incontinenza

– Algie vaginali tali da provocare un’impossibilità ad avere rapporti sessuali.

Possiamo confermare che viene coinvolto tutto l’apparato uro genitale ed il pavimento pelvico, il dolore risponde difficilmente ai comuni antidolorifici. Se trascurata la Cistite interstiziale può trasformarsi in un disturbo estremamente debilitante,

Come si cura la cistite interstiziale?

Se negli esami risulta che la persona è affetta da cistite interstiziale è necessario procedere alla cura. Le terapie nella maggior parte dei casi, sono finalizzata a ripristinare l’alterazione presente a livello dell’urotelio e a ridurre l’infiammazione alla vescia.

Attualmente sono disponibili diverse terapie farmacologiche somministrate sia oralmente sia tramite installazioni vescicali di cui ben quattro lanciate sul mercato di recente. Nel paziente che soffre di cistite interstiziale, anche l’alimentazione può diventare un grosso problema.

Infatti, i cibi molto piccanti o irritanti come alcool, caffè, cola, fritti e grassi possono infatti rendere più serio il disturbo. Per la cura solitamente vengono proposti trattamenti antinfiammatori che possono essere trattati farmacologicamente assumendo ad esempio antistaminici e pentosanpoli solfato.