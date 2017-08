Integratori per Capelli : come sceglierli

posted on by

Caduta di capelli, capello debole e sfibrato, colore che ormai si è ingrigito. Sono moltissimi i problemi che possono colpire la nostra chioma e che possiamo però finalmente risolvere, grazie all’arrivo sul mercato di moltissimi integratori naturali, che possono andare a migliorare la condizione di cui soffriamo fin dalla prima applicazione, per poi eliminare il problema dopo qualche settimana di applicazione.

Nella piccola guida di oggi parleremo dei migliori prodotti naturali che possono aiutarti a migliorare la tua chioma, interrompere la caduta, stimolare la ricrescita e, nel caso, tornare al tuo colore naturale.

Una nota introduttiva: perché scegliere prodotti naturali?

Scegliere prodotti naturali non è solo la migliore alternativa per risolvere i nostri problemi di caduta dei capelli. Grazie agli integratori naturali per capelli possiamo infatti ottenere tutto quello di cui abbiamo bisogno, o meglio, tutto quello di cui ha bisogno il nostro organismo senza temere alcuna controindicazione.

Sono anni che sono presenti sul mercato farmaci di sintesi chimica che possono talvolta aiutare a interrompere la caduta, causando però nei soggetti predisposti problemi a livello di reazioni allergiche e avverse.

I prodotti naturali invece possono aiutarci a invertire i processi di invecchiamento e indebolimento del capello senza esporre capelli e cuoio capelluto al rischio di reazioni allergiche. Siamo davanti a prodotti che possono essere usati da tutti senza alcun tipo di problema e senza temere alcun tipo di reazione.

In aggiunta i prodotti naturali, non avendo interazione tra loro di tipo negativo, possono essere usati anche in combinazione, per integrare l’azione benefica di uno con quella di un altro.

La soluzione perfetta, in un mondo dei prodotti per la caduta dei capelli che è stata dominata fino ad oggi da prodotti chimici molto pericolosi.

Quali integratori per capelli scegliere?

A prescindere da quale sia il problema che ha colpito i nostri capelli, a prescindere dunque dal fatto che si parli di caduta, oppure di capelli grigi, possiamo scegliere diversi tipi di soluzione, andando a utilizzare soltanto quella che è più pratica per noi.

Le compresse: contengono al loro interno esclusivamente gli estratti essiccati naturali e i principi attivi di cui il nostro organismo ha bisogno per tornare a sostenere i capelli nel modo necessario. Vanno assunte fino a 4 volte al giorno, aiutandosi semplicemente con un bicchiere d’acqua. Un modo pratico di fornire ai nostri capelli le sostanze di cui hanno bisogno per tornare a prosperare. Lozioni per uso topico: sono prodotti in forma liquida che hanno il grande pregio di poter agire lì dove ne abbiamo più bisogno. Ne abbiamo di due tipi: quelli da utilizzare “a secco”, massaggiando la cute fino a quando non saranno completamente assorbiti, e quelli invece che vanno utilizzati durante le operazioni di lavaggio, per permettere al nostro organismo di assorbire al meglio i principi attivi più efficaci

I principi attivi più utili per fermare la caduta dei capelli

Non tutti i principi attivi naturali sono poi effettivamente utili per combattere la caduta del capello. Di seguito troverai una breve lista di quelli che dovrai cercare tra i prodotti attualmente in commercio per garantirti un aiuto effettivo contro i problemi di capelli:

Gingko Biloba : attivo da subito nello stimolare la circolazione, è fondamentale per riattivare dalle prime applicazioni la rigenerazione delle cellule del cuoio capelluto

: attivo da subito nello stimolare la circolazione, è fondamentale per riattivare dalle prime applicazioni la rigenerazione delle cellule del cuoio capelluto Ginseng Americano : prodotto che coadiuva il trasporto dei nutrienti al capello e al cuoio capelluto; rigenera i bulbi piliferi e li rende più vitali

: prodotto che coadiuva il trasporto dei nutrienti al capello e al cuoio capelluto; rigenera i bulbi piliferi e li rende più vitali Bambù : ottimo in estratto, perché integra un’azione detox che elimina le tossine e permette ai capelli di prosperare

: ottimo in estratto, perché integra un’azione detox che elimina le tossine e permette ai capelli di prosperare Zinco : minerale che svolge un’azione fondamentale nella crescita e nello sviluppo del capello

: minerale che svolge un’azione fondamentale nella crescita e nello sviluppo del capello Rame : altro minerale coinvolgo praticamente in ogni tipo processo che coinvolge il capello; spesso sono proprio le carenze di rame ad essere responsabile per la debolezza del capello e per la sua caduta

: altro minerale coinvolgo praticamente in ogni tipo processo che coinvolge il capello; spesso sono proprio le carenze di rame ad essere responsabile per la debolezza del capello e per la sua caduta Saw Palmetto : stimola naturalmente la ricrescita naturale del capello, riattivando i bulbi piliferi ormai morti

: stimola naturalmente la ricrescita naturale del capello, riattivando i bulbi piliferi ormai morti Acido Folico: ad azione rigenerante del cuoio capelluto, permette di avere la proverbiale ciliegina sulla torta all’interno di un trattamento più strutturato

Quali problemi possiamo risolvere con gli integratori naturali

Gli integratori naturali per capelli possono aiutare a migliorare tantissime condizioni del capello: