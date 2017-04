Integratori dimagranti: quali funzionano veramente?

È arrivato il momento di iscriversi in piscina o in palestra, a seconda delle preferenze, mettersi a dieta e comprare gli integratori dimagranti, scegliendo tra quelli più adatti alle personali necessità. Nelle farmacie on line si possono acquistare comodamente i prodotti desiderati, dando allo stesso tempo un occhio alle novità e alle occasioni in corso. Ci sono integratori che aiutano a diminuire l’introito calorico e quelli specifici per chi vuole ridurre il girovita e la massa grassa in genere, ci sono supplementi per smaltire il gonfiore, e quelli che fanno bene a tutto l’organismo come i classici omega3. Tra gli integratori più diffusi ci sono anche quelli per chi fa palestra e quindi non solo vuole smaltire i grassi in eccesso ma vuole soprattutto potenziare la massa muscolare. Ognuno può scegliere la declinazione che preferisce, ma resta comunque il fatto che gli integratori alimentari si dimostrano efficaci quando dieta e movimento non bastano o quando si desidera attuare una strategia a 360 gradi.

Azione mirata sui cuscinetti

In Italia, le vendite di integratori on line sono in crescita costante, anno dopo anno. Nel 2016, secondo i dati ufficiali rilasciati da Federsalus, si è registrato un incremento del fatturato complessivo del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente. Gli integratori alimentari sono alleati validi per intensificare l’azione snellente di un programma dimagrante perché forniscono la combinazione ottimale di sostanze naturali, scelte dai nutrizionisti esperti, per ridurre il grasso in eccesso, drenare i liquidi e attenuare il gonfiore. In questo mercato così ampio gli integratori sportivi occupano uno spazio importante, soprattutto i cosiddetti supplementi energetici che forniscono integrazioni di proteine, vitamine e minerali. Sono prodotti pensati per chi fa molta attività in palestra e vuole potenziare la massa muscolare, quindi generalmente si tratta di uomini. Le donne al contrario sono più orientate verso preparati che aiutino a snellire la linea e ad asciugare i gonfiori. Rispetto agli uomini infatti il corpo femminile ha lo svantaggio di avere cellule adipose più numerose e voluminose, localizzate nella metà inferiore. La funzione principale è quella di assolvere il compito di serbatoio di energia durante la gravidanza, ecco perché le donne accumulano con estrema facilità grasso su fianchi e girovita.

I prodotti che aiutano a recuperare una silhouette dalle curve sinuose sono principalmente:

gli integratori drenanti,

quelli che attenuano il senso di fame,

quelli che stimolano il metabolismo. In commercio si trovano infatti anche preparati che agiscono sul calore del corpo stimolandolo a bruciare grassi, e attenuando allo stesso tempo l’appetito. Si tratta di integratori termogenici a base di sostanze che possono causare però nausea, mal di testa, ipertensione o insonnia e per questi vanno presi su consiglio del medico.

Soluzioni anti gonfiore

Per drenare i liquidi, che gonfiano soprattutto la parte bassa del corpo, online si trovano integratori a base di principi attivi naturali ricavati da ananas, betulla o carciofo: sono molto efficaci per stimolare l’eliminazione di liquidi e tossine che altrimenti gonfiano le gambe e infiammano i tessuti provocando così la comparsa della cellulite. Alcuni integratori dimagranti con proprietà drenanti sono poi arricchiti con le fibre che migliorano l’attività intestinale, potenziando in questo modo l’azione disintossicante del prodotto. E un organismo ripulito dalle tossine è un organismo che lavora meglio e che brucia di più.

Fame azzerata

Gli integratori più venduti sono probabilmente i cosiddetti integratori antifame, quelli cioè che placano l’appetito. In pratica sono preparati a base di fibre solubili che una volta ingeriti si gonfiano di volume e danno un momentaneo senso di sazietà eliminando così il desiderio di cibo. Sono adatti soprattutto a chi è spesso vittima di attacchi di fame improvvisi, “voglia di dolce” o “voglia di sgranocchiare qualcosa”. Anche in natura si possono avere risultati simili, che possono essere utili da abbinare all’uso degli antifame: carote, finocchi e sedano crudi (tutti ricchi di fibre e poveri di calorie), i cereali integrali come l’avena, le mele e infine l’insalata ad apertura del pasto. Un ottimo sistema per tenere sotto controllo l’appetito è comunque quello di avere sempre a portata di mano una bottiglietta di acqua: placa il desiderio di cibo e mantiene il corpo idratato, con una serie immensa di benefici collaterali.